NY株式7日（NY時間16:28）（日本時間05:28） ダウ平均43968.64（-224.48-0.51%） S＆P5006340.00（-5.06-0.08%） ナスダック21242.70（+73.28+0.35%） CME日経平均先物41150（大証終比：+150+0.36%） きょうのＮＹ株式市場、ＩＴ・ハイテク株は買われナスダックは上昇したものの、ダウ平均は下げに転じた。ナスダックについては、アップル＜AAPL＞やＡＭＤ＜AMD＞、エヌビディア＜NVDA＞の