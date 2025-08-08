上半期の映画界を代表するムーブメントとなった映画『国宝』の上映時間は約3時間。劇場版『鬼滅の刃』など最近のヒット作は長時間のものが多い（C）吉田修一／朝日新聞出版（C）2025映画「国宝」製作委員会【画像7枚】圧巻の映像美を誇る映画「国宝」「鬼滅の刃」の雰囲気はこんな感じ！ここ最近、上映時間が3時間前後の長い映画が多い。見応えはあるものの、観客にとって一定のハードルがあるのも事実だ。本編前の10〜15分の予