NHK連続テレビ小説『あんぱん』の放送も残すところ2カ月弱。第19週に入り、柳井嵩（北村匠海）の漫画家としての人生が少しずつ幕を開けようとしている。 参考：『あんぱん』は嵩と手嶌の関係性をどう描く？やなせたかしと手塚治虫のエピソードを解説 そんな嵩が嫉妬と羨望が入り混じった複雑な思いを抱く相手が、手塚治虫をモデルとした手嶌治虫だ。嵩がのぶのいない高知新報でスランプに陥っていたときから漫画家と