灼熱の太陽が照りつける盛夏の昼下がりは、火照った体をクールダウンさせる涼味が恋しくなる。この日は人気急上昇中のアイドル、乃木坂46の“みーきゅん”こと一ノ瀬美空さんを「麻布台ヒルズ」の地下に潜むビストロにご案内。大好物だというかき氷を味わってもらうと……。その表情は天使のごとく清らかで、無邪気だった。2025年夏、一ノ瀬美空に訪れた変化の瞬間乃木坂46の39枚目シングルで初めてフロントメンバーを務めることに