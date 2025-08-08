◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（７日・東京ドーム）野手顔負けの華麗なセンター返しだった。ヤクルト・石川雅規投手（４５）がバットで金字塔にたどり着いた。１―１の５回２死。「なんとか塁に出ようという気持ちだけ」と、田中将の直球を中前に運んだ。今季初安打でＮＰＢ史上６人目となる２４年連続安打を達成。投手としてはＤｅＮＡ・三浦大輔（現監督）に並び最長タイで、プロ１年目からでは自身の２３年連