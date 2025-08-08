■ＴＡＣ 319円(+80円、+33.5％) ストップ高 ＴＡＣ [東証Ｓ]がストップ高。6日取引終了後にMBOを実施すると発表した。常務取締役の齋藤智記氏が代表を務めるＪＰＥＣ（東京都目黒区）が1株350円でTOBを行う。これにサヤ寄せする格好となった。買い付け予定数は1153万8332株（下限594万3700株、上限設定なし）、買い付け期間は8月7日～9月19日。TOB成立後に上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は6