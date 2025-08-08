◆プロ・アマ交流戦巨人３軍２―０東洋大（７日・Ｇ球場）右肩のコンディション不良で離脱していた巨人の平内龍太投手（２７）が復帰登板を果たした。３軍・東洋大戦（Ｇ球場）に先発。６月２１日のオイシックス戦（ハードオフ新潟）以来となる実戦で１回を２奪三振無失点。最速は１４９キロを記録した。先頭打者に中前安打を許したが、２番打者をツーシームで空振り三振に仕留める。３番打者の打席で、けん制で一塁走者を刺