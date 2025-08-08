鹿児島県霧島市に「大雨特別警報」が発表されたことをうけ、気象庁はこのあと午前6時から記者会見を行います。これらの地域では、経験したことのないような大雨が降っているか、今後も降り続くと予想され、重大な災害の発生するおそれが非常に高くなっています。すでに災害が発生していてもおかしくない状況です。これは5段階の大雨警戒レベルのうち、危険度や緊急度が最も高い「レベル5」に相当する情報です。危険が差し迫ってい