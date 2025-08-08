◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（７日・東京ドーム）巨人はヤクルトに逆転負けで連勝が３でストップ。このカードで開幕から続けていた東京Ｄでの連勝も、８で止まった。同点の８回から登板した田中瑛斗が、オスナに勝ち越しの本塁打を浴びて敗戦投手。失点、黒星ともに６月１０日のソフトバンク戦以来、自身１９試合ぶり。７月５日広島戦からの連続ノーヒットも２５人、２２打数（３四球）でストップ。開幕から延