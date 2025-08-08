モデルやタレントとしても活躍するトリンドル玲奈が披露したリール動画に称賛の声が集まっている。８日までにインスタグラムで「夏を満喫できた日だったなぁ〜」とつづると、リール動画をアップ。素肌があらわになった衣装を着こなし、古民家のような場所で撮影されている。この投稿にファンからは「どう考えても天使」「トリちゃん超〜お綺麗っす」「いつまでも見つめていたい」「めっちゃ可愛い」「古民家で、良いですねー