アナ・デ・アルマス（37）が7日、都内で主演映画「バレリーナ：The World of John Wick」（22日公開、レン・ワイズマン監督）ジャパンプレミアに登壇した。直前のレッドカーペットでもファンと交流し「こんにちは」と日本語であいさつ。7年ぶりの来日に「恋しかったです。街を歩いたり買い物をしたり、ジブリ美術館にも行きました」。レン監督も「とてもきれいな街。食べ物は危険なほどにおいしい」とたたえた。途中からファン代表