◇パ・リーグ西武2―0日本ハム（2025年8月7日エスコンF）【Hero'sFile】卓上の勝負師と、マウンド上の勝負師。西武・今井の憧れの存在で麻雀を通しても親交の深い俳優・萩原聖人（53）は、今季の活躍に「次元が違う。やっぱり自信だと思う。心技体の“心”。才能、努力と同じくらい大事なのが気持ち」と話す。球団新の17三振を奪った6月17日DeNA戦を生観戦。その時以来となる白星に「良かったです」と喜んだ。23年末、