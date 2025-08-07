Image: Amazon.co.jp この記事は2025年3月9日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「体重計なんて、体重だけ測れればいいんじゃない？」なんて考えている方、多いと思います。でも実は、筋肉量や基礎代謝量など自分の体のことを詳しく知ることはとっても大事で、健康にもつながるんです。そういっ