【ワシントン＝木瀬武】米国のトランプ大統領は７日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の理事に、トランプ氏の経済ブレーンである大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン委員長を指名すると発表した。任期を残して８日付で退任するクグラー理事の後任となる。米議会上院の承認を経て就任する。任期はクグラー氏の残りの任期となる２０２６年１月末までで、トランプ氏は自身のＳＮＳに「その間に常任の後任候補を