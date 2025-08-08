プロ4年目の中川が豪快にプロ初アーチを放った（C）産経新聞社阪神は8月7日の中日戦（バンテリン）に3−8の大敗。先発したルーキー左腕、伊原陵人が4回5失点で5敗目。相手先発、ルーキー左腕の金丸夢斗にプロ初白星を献上する試合となったが、今後につながる材料もあった。【動画】見よ、この豪快アーチ！中川は5番に抜擢された試合でプロ初アーチを記録したこの試合、プロ初の5番、クリーンアップに抜擢されたのは阪神の高