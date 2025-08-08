みちょぱこと池田美優（26）と大倉士門（32）夫妻が7日、都内で「♯洗ってはじメル＿ミライプロジェクト」発足式に登場した。新品級の消臭力を実現した濃縮液体洗剤「アリエールMiRAi（ミライ）」が中古衣類の売買に適しているとして、フリマアプリ「メルカリ」とコラボ。みちょぱは「久々に2人そろって登壇いたしました」。家庭では「他（の家事）は気付いた方がやる感じだけど、洗濯だけは一緒にやる」と話し、大倉も「すごく