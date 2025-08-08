柴咲コウが7日、都内で、主演映画「兄を持ち運べるサイズに」（中野量太監督、11月28日公開）の完成披露上映会舞台あいさつに登壇した。絶縁状態にあった兄の突然の訃報から始まる、家族のてんてこ舞いな4日間の物語。柴崎は主人公の理子を演じる。撮影を通じて、身近な人に「全然愛を伝えられてない」と実感したという。「自分の不器用さが目につくようになって、どうしていこうかなって。そういう気付きを与えてもらいました」。