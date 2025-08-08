◇パ・リーグロッテ1―2ソフトバンク（2025年8月7日ZOZOマリン）ロッテ先発のサモンズが6回5安打2失点の粘投も、打線にあと1本が出ず。2連敗で今季ワーストタイの借金20となった。3回に池田の左翼線適時二塁打で先制したが、その後は再三の好機を逃した。期待の山本、山口を並べたが不発。吉井監督は「相手あるスポーツなので、こちらでなかなかコントロールできないけど、勝負強く1本出せるように頑張っていく」と前を