近鉄と南海（現ソフトバンク）で内野手として活躍し、2度の首位打者に輝いたジャック・ブルームフィールド（登録名ブルーム）さんが7月28日、死去した。94歳。米テキサス州出身。死因などは不明で、日本プロ野球外国人OB選手会が7日に発表した。60年から近鉄と南海で7年間プレーし、62、63年は2年連続で首位打者の左打ちの安打製造機。62年は打率・374をマークし、球宴には5度出場。二塁手としてもベストナインに2度輝いた。