◎この日から1軍に合流したDeNA・筒香。2軍で新加入の藤浪と会話したことについて聞かれると「話しましたよ。でも、内容は秘密です」とニヤリ。トップシークレット事項ですか…。◎DeNA・三浦監督は大勢の記者に囲まれた取材で一瞬対話に間ができて“シーン”となると、「何か、俺が怒られているみたいだな…」。番長、沈黙が苦手みたいです。◎8日に先発予定の巨人・山崎はマウンド上での豊かな表情について話を振られると