課題と向き合い黙々とバットを振った。阪神の山田脩也内野手（１９）が７日、ＳＧＬスタジアムでのファーム全体練習後に梵２軍打撃コーチからマンツーマン指導を受け、居残りで打撃練習を行った。ファームではここまで打率・１７９と数字を残せていない。左脇が開き、引っかける打球が多かったため助言を求めた。現在はスローボールを引きつけて打つことによって矯正を図っている。「質のいい打球を打とうということ。打席の中