フランス南部オード県で発生した大規模な山火事＝5日（フランス当局提供、ゲッティ＝共同）【パリ共同】フランス南部オード県で5日、大規模な山火事が発生した。7日に鎮火したが、首都パリの面積を大幅に上回る約1万7千ヘクタールが燃え、住民1人が死亡。多数が避難を余儀なくされた。過去数十年で同国最大級の山火事とみられ、最近の熱波による干ばつが影響したと指摘されている。フランスメディアが伝えた。現場には消防車約