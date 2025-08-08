ベルギー１部リーグ、ルーベンに所属するＤＦ大畑歩夢（２４）がＪ１のＣ大阪に完全移籍で加入することが７日、決定的となった。交渉は大筋で合意に達しているという。パリ五輪代表で左サイドバック（ＳＢ）を主戦場とする大畑は１月に浦和からルーベンに完全移籍したが、公式戦５試合の出場にとどまっていた。Ｃ大阪はＤＦ高橋、登里が負傷離脱しており、本職の左ＳＢが不足していた。出場機会を求めていた大畑とＣ大阪の思惑