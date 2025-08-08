インタビューに応じるテニアン市のエドウィン・アルダン市長＝4日、米自治領・北マリアナ諸島テニアン島（共同）【テニアン共同】太平洋戦争時、広島、長崎への原爆投下の出撃拠点となった米自治領・北マリアナ諸島テニアン島のエドウィン・アルダン・テニアン市長（55）が8日までに共同通信のインタビューに応じた。「再び（核使用の）過ちを犯せば私たちは消え去ってしまう」と述べ、核兵器がある限り「世界は少しも安全にはな