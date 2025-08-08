「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）世界ツアーが開幕して男女シングルス１回戦が行われ、男子の全日本選手権覇者で世界ランク２０位の松島輝空（１８）＝木下グループ＝が同２２位の李尚洙（韓国）に３−２で逆転勝ちした。張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）はともに３−０で勝った。女子は早田ひな（日本生命）がスペイン選手を３−１で下し、伊藤美誠（スターツ）は台湾選手を退