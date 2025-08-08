タレントの松嶋尚美（５３）が２００７年９月から在籍していた芸能事務所「ステッカー」を退所し、タレント・王林（２７）や俳優・奈月セナ（２９）らが所属する「株式会社ボンド」に移籍したことが７日、分かった。松竹芸能を離れて約１８年を経た松嶋は、関係者によると、心機一転の意味もあり、環境を変えるために新たな事務所に所属することを決意。５０代を迎え、その年齢ならではのコメンテーターとしての活動などに意欲