8日5時00分、鹿児島県霧島市に「大雨特別警報」が発表されました。これまでに経験したことのないような大雨となっている所があります。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当する状況ですので、ただちに命を守る最善の行動をとってください。鹿児島県に「大雨特別警報」8日5時00分、鹿児島県霧島市に大雨特別警報が発表されました。鹿児島県霧島市では、これまでに経験したことのないような大雨となっ