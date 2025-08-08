◇セ・リーグ阪神3―8中日（2025年8月7日バンテリンD）【阪神・藤川監督語録】▼伊原は苦しんだ新人なので、少し疲れもあるとは思いますけど、まずは1年間やり切るといいますか。ルーキーイヤーですから故障なくできていることが、まず十分じゃないかなと思いますね。▼立ち上がりの難しさとにかく1年（戦うこと）が初めてですから振り返らずに、振り向くことなく、とにかく前向きに突き進むということが必要になり