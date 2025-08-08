ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎は２軍戦でもう１試合登板する見込みだ。６日のイースタン・巨人戦で３回１／３を５失点、７四死球で降板。早ければ次回は１軍昇格も視野に入っていたが、小杉投手コーチは７日、２軍での調整について「そこまで長くは考えていない」としながらも「もう１回ぐらい確認しないと見えない。さすがに３試合では」と話した。