◇セ・リーグ阪神3―8中日（2025年8月7日バンテリンD）中日ファンが静まりかえる“驚弾”を佐藤輝がかっ飛ばした。3点劣勢で迎えた4回先頭の2打席目。カウント2―1から先発・金丸の甘いスライダーにフルスイングを仕掛けた。「甘い球がきたのでね。しっかり打てて良かった」瞬く間に飛び出した打球に、中堅・岡林はすぐに追うのをやめた。失速どころか、加速したように見えた一撃は広い敵地のバックスクリーンへ突き刺