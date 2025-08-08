気象庁は８日午前５時、鹿児島県霧島市に大雨特別警報を発表した。これまでに経験したことのないような大雨となっており、「すでに何らかの災害が発生している可能性が高い」としている。命の危険が迫っているためただちに身の安全を確保しなければならない状況だとして、最大限の警戒を呼び掛けている。大雨特別警報は、５０年に１度の大雨が予想される時に、発表される警報。６日夜の降り始めからの降水量（速報値）は、霧島