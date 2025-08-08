気象台は、午前5時8分に、高潮警報を七尾市、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【高潮警報】石川県・七尾市、能登町に発表 8日05:08時点石川県では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に、8日夕方まで高潮に警戒してください。避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してく