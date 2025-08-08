「全国高校野球選手権・１回戦、津田学園５−４叡明」（７日、甲子園球場）１回戦２試合が行われ、津田学園（三重）が叡明（埼玉）を２０２３年に延長十回からタイブレークが適用されて以降最長タイとなる延長１２回タイブレークの末、５−４でサヨナラ勝ちした。最速１４９キロ左腕・桑山胱太朗投手（３年）が一人で投げきり、１９年以来６年ぶりの夏白星を挙げた。広陵（広島）は旭川志峯（北北海道）を３−１で下した。天候