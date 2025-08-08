土曜新潟3R（芝1200メートル）のドロボーネコ（牝＝武井、父キンシャサノキセキ）は初戦から期待できる。6日の最終追いはWコース併せ馬で石神道を背に強めに追われて併入。大きく前に置いた僚馬を直線で捉え、6F84秒1〜1F12秒1をマークした。チャーミングな馬名とは裏腹にダイナミックな動きを披露。武井師は「背中が凄く良くて乗り手の評価が高い。手がかからない馬」と自信をのぞかせた。