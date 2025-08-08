日曜中京4R（芝2000メートル）はアストロレガシー（牡＝武英、父リオンディーズ）の動きがいい。CWコースの最終追いは馬なりながらラスト1F11秒5。伯父に18年大阪杯、19年ジャパンC覇者スワーヴリチャードがいる良血。日比野助手は「先週しっかり動けていたし、今週はしまいの動きが良かった。前進気勢があって操縦性も問題ない。仕掛ければ、もう一段くらいギアが上がりそう」と手応え十分だ。