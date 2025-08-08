「ＤｅＮＡ９−５広島」（７日、横浜スタジアム）頼れる男がリーダーシップを発揮した。ＤｅＮＡ・佐野恵太外野手が二回の右越え３ランを含む３安打４打点で打線をけん引。直近７試合で４本塁打という好調な打撃で、２カード連続勝ち越しにつなげた。「スイングも良かったですし、手応えも十分でした」。二回無死一、二塁。甘く入ったスライダーを見逃さず、ベイ党で真っ青に染まる右翼席にたたき込んだ。打球速度は１７０キ