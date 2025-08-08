6月22日の函館7Rの落馬で左腕と左足の親指を骨折し休養中の長浜鴻緒（19＝根本）が10月中の復帰を目指していることが7日、分かった。美浦トレセンで取材に応じた長浜は「（左腕は）まだ動かしにくいけれど私生活に支障はない。医師から10月中には復帰ができるのではと言われている。そこに向けてリハビリを頑張っていきたいです」と再起を誓っていた。