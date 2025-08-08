【競馬人生劇場・平松さとし】9日、英国アスコット競馬場で「シャーガーカップ」が開催される。シャーガーCは日本のワールドオールスタージョッキーズと同様、世界各国から名騎手が一堂に会し、レースごとの着順に応じてポイントを争う企画である。今年は「英愛」「欧州」「世界」「アジア」の各選抜4チームの争いとなり、初めて結成された「アジア選抜」のメンバーに、日本から坂井瑠星騎手と岩田望来騎手が名を連ねている