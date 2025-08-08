キューバ出身の女優で、米俳優トム・クルーズ（63）との交際が報じられているアナ・デ・アルマス（37）が7日、都内で主演映画「バレリーナ:TheWorldofJohnWick」（22日公開）のジャパンプレミアに出席した。7年ぶりの来日で「日本が恋しかった」と笑顔。冒頭、日本語で「こんにちは」とあいさつすると「早く日本の皆さんに見ていただきたいと思っていたのでワクワクしています。絶対にガッカリはさせません」と英語