「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）阪神は投手陣が崩れ、今季ワーストタイの８失点で中日に大敗。連勝が２で止まった。先発の伊原は自己ワーストとなる４回６安打５失点で５敗目。後を継いだ木下、ドリスも失点を重ねた。打線は４年目の中川が二回、左越えにプロ初本塁打。佐藤輝も四回に２９号ソロを放った。以下、藤川球児監督との一問一答。◇◇−伊原の投球はどう見たか。「伊原はやっぱり新人なの