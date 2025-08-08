「全国高校野球選手権・１回戦、広陵３−１旭川志峯」（７日、甲子園球場）１回戦２試合が行われ、広陵（広島）がエース堀田昂佑投手（３年）の３安打１０奪三振１失点の好投で旭川志峯（北北海道）を３−１で下した。３月に暴力事案で日本高野連から厳重注意措置を受けていたことが明らかになる中、競り勝って、３年連続の夏の甲子園初戦突破を決めた。津田学園（三重）は延長１２回タイブレークの末、叡明（埼玉）に５−４で