大雨の影響で土砂が流入した道路＝8日午前、鹿児島県姶良市（国交省鹿児島国道事務所提供）前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で九州は8日、大雨となった。気象庁は未明、鹿児島県の薩摩、大隅地方で線状降水帯が発生したと発表。記録的な雨量となった霧島市に大雨特別警報を出し、土砂災害への最大級の警戒を求めた。鹿児島県内では家屋倒壊による病院搬送や道路の寸断による孤立が起きているとの情報がある。前線が