大相撲の横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝が７日、茨城県古河市で夏巡業に合流した。昇進３場所で２場所が途中休場。秋場所（９月１４日初日、両国国技館）に向け「（優勝したい）気持ちが強過ぎるんじゃないかな。いつも通りのオレに戻したい」と決意を語った。名古屋場所を途中休場し「左拇趾脱臼骨折」のため、巡業も休場。合流初日はぶつかりで幕内草野に胸を出し、子どもたちと笑顔で稽古を行った。横綱土俵入りを披露、相撲で