土木・コンクリート工事を手がける新潟県三条市のシン・エクステリアが事業を停止した。今後は自己破産を申請する予定である。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、2006年11月に創業し、2022年3月に法人改組されたシン・エクステリアは、県央地区とその周辺を営業エリアとして、一般個人住宅向けのカーポート、フェンス、門扉などの設置、外構工事を手がけていた。同業者を含む木造