8月8日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道218・・・上益城郡山都町大平（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞県道・・・熊本市東区秋津（スピード違反）国道219・・・球磨郡あさぎり町免田東（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡