東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働問題をめぐり、8月7日花角知事は村上・新発田地域の首長と意見交換しました。5つのブロックごとに行われてきた知事と市町村長との懇談会は今回で全てのブロックが終了したことになります。【花角知事】「柏崎刈羽原発の再稼働問題について、できれば現在の皆様方の率直なお考えなりを、お気持ちなりを伺うことができたら」柏崎刈羽原発再稼働の是非をめぐり、県民の意見を集約する方法の一つとして