糖質の摂りすぎで脂肪肝になる人は、いまたいへんな勢いで増えつつあります。暑い中、熱中症予防の水分補給代わりにスポーツドリンクを飲むのは絶対にやめるべきです（写真：MAA／PIXTA）【図解で見る】３つ当てはまるとヤバい？脂肪肝リスクがわかる『脂肪肝チェックテスト』近年、肝臓の健康に注目が集まっています。医学が進歩して、肝臓こそ健康長寿を実現するカギになる臓器だということが分かってきたのです。たとえば、「