◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（７日・東京ドーム）接戦でリードを守り切れなかった。２―１の６回２死一、二塁。２番手・船迫が中村悠に同点の左前適時打を浴び、Ｇ党の悲鳴とため息が球場を満たした。２１度目の逆転負けはリーグワースト。阿部慎之助監督（４６）は「ミスが出たら負けますから」と険しい表情で語った。指揮官の言葉にもあったように、ミスから始まった６回だった。先頭・村上の二塁への正面の