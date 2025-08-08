俳優・いしだ壱成（５０）が雰囲気の違う最新ショットを投稿した。８日までにインスタグラムで、出演した任侠シリーズ作品「ＣＯＮＮＥＣＴ覇者への道」の配信を告知。共演の山本裕典、高岡蒼佑らのショットや劇中の場面写真をアップした。１９９０年代にフェミニンな「フェミ男」キャラでブレイクしたが、任侠風にイメージをガラリ。これまでにないコワモテな表情も見せている。フォロワーからは「壱成兄さんかっこいい」