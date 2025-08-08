「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）次世代の大砲候補に待望の一発が飛び出した。阪神は高卒４年目の中川勇斗捕手（２１）が、二回にプロ初本塁打となる１号ソロを放った。大山悠輔内野手（３０）が今季初めて欠場し、「５番・左翼」に抜てきされた若虎が起用に応えた。中日の金丸に屈し、連勝はストップ。巨人が敗れたため、優勝マジックは１つ減って「３１」となった。迷いなくフルスイングで振り抜いた。中川は